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15:23 09 سبتمبر/ أيلول 2019
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    الملصق الدعائي للفيلم الأمريكي It: Chapter Second

    "إت 2" يحقق ثاني أعلى افتتاحية لفيلم رعب في تاريخ السينما

    © Photo/ Facebook/ ITMovie
    منوعات
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    احتل الجزء الثاني من فيلم الرعب الأمريكي "إت"، صدارة إيرادات السينما في أمريكا الشمالية مطلع الأسبوع، محققا 91 مليون دولار.

    قالت شركة "وارنر براذرز"، أمس الأحد، إن فيلم "It: Chapter Second"، وهو إنتاجها الوحيد لشهر سبتمبر/أيلول الحالي، حصل على ما يقدر بنحو 91 مليون دولار من مبيعات التذاكر في أمريكا الشمالية في أول أسبوع له، من 4570 شاشة عرض.

    والفيلم من بطولة بيل سكارسجارد وجيمس مكافوي وجيسيكا تشاستين وفين ولفهارد وجيدين ليبرهير، وهو من إخراج أندريس موشيتي.

    ومع تلك الانطلاقة القوية، نجح فيلم "It: Chapter Second" أن يحقق ثاني أعلى افتتاحية لفيلم رعب في تاريخ السينما، وكذلك في شهر سبتمبر الجاري.

    ويحاول "It: Chapter Second" التفوق على جزئه الأول، الذي جنى إيرادات بلغت 123.4 مليون دولار في شهر سبتمبر/أيلول 2017.

    ولكن وصف جيف جولدشتاين، الذي يشرف على التوزيع المحلي لـ "وارنر براذرز"، نجاح فيلم "It: Chapter Second" بأنه "مثير"، مبديا عدم قلقه من عدم وصوله إلى نجاح جزئه الأول، وبرر ذلك قائلا: "كم من الأفلام التي تحقق افتتاحية بـ91 مليون دولار؟".

    وفيلم "IT" مستوحى عن رواية لأشهر مؤلف روايات الرعب في العالم، الأمريكي ستيفن كينغ، حول مجموعة من الأصدقاء من الطفولة، الذين يواجهون مخاوفهم، من خلال محاربة وحش في صورة مهرج يدعى "بينيوايز" يلتهم الأطفال الصغار ويقتلهم.  

    ويشار إلى أنه تم تقديم رواية "IT" في عام 1990، ولكنها كانت في صورة حلقات تلفزيونية طويلة.

    ويمثل فيلم "It: Chapter II" فوزا كبيرا لشركته المنتجة "وارنر براذرز"، التي أصيبت بخيبة أمل من بعض أفلامها السينمائية خلال صيف 2019، مثل "The Kitchen" و"Shaft"، ولكنها تعلق آمالا عريضة على فيلمها "الجوكر"، الذي اقتنص مؤخرا جائزة الأسد الذهبي في مهرجان فينيسيا السينمائي الدولي، وسيعرض تجاريا بصالات السينما حول العالم في 4 أكتوبر/تشرين الأول المقبل.

    سباق إيرادات السينما هذا الأسبوع

    يأتي في المركز الثاني بسباق الإيرادات في شباك تذاكر أمريكا الشمالية هذا الأسبوع، فيلم الإثارة والحركة "سقوط ملاك" (Angel Has Fallen)، الذي تراجع من المركز الأول إلى المركز الثاني هذا الأسبوع بإيرادات بلغت 6 ملايين دولار.

    والفيلم بطولة جيرارد باتلر ومورغان فريمان وجادا بينكيت سميث ولانس ريديك ومن إخراج ريك رومان وو.

    وتراجع الفيلم الكوميدي "أولاد طيبون" (Good Boys) من المركز المركز الثاني إلى المركز الثالث مسجلا 5.4 مليون دولار.

    والفيلم بطولة جاكوب تريمبلاي وكيث وليامز وبرادي نون ومولي جوردون ومن إخراج جين ستوبنيتسكي.

    وتراجع فيلم الرسوم المتحركة "الأسد الملك 2019" (Lion King 2019) من المركز الثالث إلى المركز الرابع هذا الأسبوع بإيرادات بلغت 4.2 مليون دولار.

    وصعد الفيلم الدرامي "الفائز" (Overcomer) من المركز السادس إلى المركز الخامس هذا الأسبوع مسجلا 3.8 مليون دولار .

    والفيلم بطولة أليكس كندريك وبريسيلا شيرر وشاري ريجبي ومن إخراج أليكس كندريك.

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