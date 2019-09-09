بعد اقترابه من رقم قياسي... كريم عبد العزيز يفجر مفاجأة عن "الفيل الأزرق 2" (فيديو)

كشف الممثل المصري، كريم عبد العزيز، عن مفاجأة تتعلق بالنجاح الكبير الذي مازال يحققه الجزء الثاني من فيلمه "الفيل الأزرق" في شباك التذاكر.

وأعلن كريم عن تقديم جزء ثالث من الفيلم، وذلك أثناء استضافته في برنامج "سهرانين"، المذاع على فضائية "أون إي" المصرية.

في المقابل، طلب مقدم البرنامج، أمير كرارة، من كريم عبد العزيز أن يشارك في بطولة الجزء الثالث من "الفيل الأزرق"، ليبدي كريم موافقته الشديدة، وقال له مازحا: "تعالى اتلبس معانا"، في إشارة منه إلى أن أفلام "الفيلم الأزرق" تتناول قصصا عن أشخاص ممسوسين بالجن.

ويأتي إعلان كريم عبد العزيز عن "الفيل الأزرق 3"، تزامنا مع اقتراب جزئه الثاني من تحقيق رقم قياسي، وهو أن يكون أول فيلم يحقق إيرادات 100 مليون جنيه في تاريخ السينما المصرية.

وبلغت حصيلة إيرادات الجزء الثاني لـ"الفيل الأزرق"، حتى أمس الأحد، 96 مليون و350 ألف جنيه، بحسب تقارير محلية، وذلك منذ طرحه قبل عيد الأضحى.

و"الفيل الأزرق 2" من بطولة كريم عبد العزيز وهند صبري ونيللي كريم وإياد نصار وهو من تأليف أحمد مراد ومن إخراج مروان حامد.