بعد اعتزالها الإعلام... ريهام سعيد توجه رسالة "لمن ليسوا من جمهورها" (فيديو)

كشفت الإعلامية المصرية، ريهام سعيد، اليوم الاثنين، عن الأسباب التي دفعتها لاعتزال الإعلام، وذلك بفيديو جديد شاركته عبر حسابها الرسمي على موقع "إنستغرام".

ووجهت سعيد في الفيديو الجديد، رسالة "لمن ليسوا من جمهورها"، قالت فيها "لو لجأ لي طفل وهو مريض بالسرقة وأهله بيربطوه من رجله فى البيت، لما أعلن ده للناس فى البرنامج هل كده بفضحه، ما أهله وأصحابهم وأهل منطقته عارفين، أنا بوعى الناس علشان لو فيه حد عنده حالة مشابهة ميتصرفش كده علشان غلط، لكي أوعي الناس مش هطلع أحكي لهم حدوتة لازم أعرض لهم مثالا حيا".

وأضافت ريهام: "الغرب متقدمين علينا جدا، علشان كده الإعلامية الأمريكية، أوبرا وينفري، تقدم نماذج لمرضى نفسيين وناس تعرضت لحالات اغتصاب وتحرش، وللناس المريضة نفسيا، علشان توعي الناس، ده الإعلام الواقعي".

وأشارت في سياق حديثها لمفهوم الإعلام الواقعي قائلة: "الإعلام ليس عبارة عن أن أصبح تقليدية، وأستضيف ناس تفضل ترغي أو أستضيف نجم، فين التوعية في كده، لازم نوعظ الناس ونعرفهم خطورته ونقومه، وإن أخره سجن وقانون رادع، وإنه لازم تقلعوا عن المخدرات.. مدرسة الإعلام موجودة في جميع أنحاء العالم وساعات من كتر حقيقتها تقولوا إنها مفبركة، ستسألوني احنا كل مشاكلنا أصبحت تحرش ومخدرات؟ نعم مشاكلنا كلها تحرش ومخدرات وسوء أخلاق وسوء سلوك".

View this post on Instagram سبب اعتزالي الاعلام .. الجهل #reham_saeed A post shared by Reham Saeed (@rehamsaidofficial) on Sep 8, 2019 at 7:24pm PDT

واختتمت ريهام سعيد حديثها "سوء النية المتكرر ملوش غير معنى واحد، هو أننا فقدنا الثقة في كل شيء".

وقرر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام برئاسة، مكرم محمد أحمد، حظر ظهور الإعلامية ريهام سعيد عبر وسائل الإعلام "المرئية أو المسموعة" لمدة عام.

وكانت ريهام سعيد قد تعرضت للإيقاف من قبل قناة "الحياة" ونقابة الإعلاميين، على خلفية تصريحاتها ضد مرضى السمنة ووصفها لهم بأنهم عبء على أسرهم وعلى الدولة ويشوهون المنظر العام.