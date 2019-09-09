بالفيديو... أم دلفين صغير تشكر بحارة أطلقوا سراح ابنها

أطلق صيادون إيطاليون سراح دلفين صغير علق في شباكهم قبالة جزيرة بروسيدا في خليج نابولي.

ووفقا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية عثر الصيادون على دلفين رضيع يتخبط في شباك الصيد، وعندما أطلقوا سراحه قفز خارج الماء فرحا عدة مرات كأنه يشكر الصيادين ثم انضمت إليه والدته وقفزت هي الأخرى عدة قفزات.

— Daily Mail Online (@MailOnline) 6 сентября 2019 г.

ووفقا للصيادين تستخدم الدلافين القفز من الماء للتعبير عن تقديرها وشكرها.

وتهدد شباك الصيد التي تحيد عن مجراها الدلافين إضافة إلى السلاحف. ويؤدي تكثيف عمليات الصيد البحري إلى خفض موارد الغذاء بالنسبة للحيتان.