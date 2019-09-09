دراسة تكشف سبب انجذاب النساء نحو "صاحب الكرش"

ذكرت ذلك صحيفة "الإندبندنت" البريطانية، مشيرة إلى أن النساء ينجذبن بصورة كبيرة نحو الرجل، الذي يمتلك قواما يطلق عليه "Dad bod".
وتتناقض نتائج الدراسة مع ما يعتقده الكثيرون بأن النساء يفضلن الرجل الرياضي، الذي يمتلك جسما مثاليا وعضلات بارزة.
واعتمدت الدراسة على أسماء عدد من المشاهير، من بينهم مقدم البرامج سايمون كاول، وكشفت أن 61 في المئة، من الإناث يفضلن الرجال الذين لديهم كرش صغير، ويمتلكون أجساما ممتلئة قليلا.
وبحسب الدراسة، فإن الرجال، الذين يعانون من السمنة المفرطة أتوا في المرتبة الأخيرة، وقالت 47 في المئة، من النساء اللاتي شملتهن الدراسة، أنهن غير مباليات بشكل جسد الرجل.
ولفتت الصحيفة إلى قول جون سبيكمان، المشرف على الدراسة، إن النساء اللاتي شاركن فيها، أكدن أن الكرش الصغير والجسد الممتلئ قليلا يجذبهن أكثر ويشعرهن بالأمان أكثر.
وأضاف "النساء يعتبرن أن صاحبه يهتم بغيره أكثر مما يهتم بنفسه، وأنه يحب الحياة والأكل والشرب ويمارس الرياضة كل حين".
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