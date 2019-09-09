دراسة تكشف سبب انجذاب النساء نحو "صاحب الكرش"

كشفت دراسة حديثة سرا جديدا من الأسرار، التي تجعل النساء أكثر انجذابا نحو الرجال، مشيرة إلى أن بعض النساء تنجذب للرجل، الذي يمتلك كرشا صغيرا، وجسدا ممتلئا بصورة نسبية.

ذكرت ذلك صحيفة "الإندبندنت" البريطانية، مشيرة إلى أن النساء ينجذبن بصورة كبيرة نحو الرجل، الذي يمتلك قواما يطلق عليه "Dad bod".

وتتناقض نتائج الدراسة مع ما يعتقده الكثيرون بأن النساء يفضلن الرجل الرياضي، الذي يمتلك جسما مثاليا وعضلات بارزة.

ولفتت الصحيفة إلى أن الدراسة أجرتها جامعة "أبردين" البريطانية، وشملت أكثر من ألف امرأة من 12 دولة، مشيرة إلى أنه تم تقييم أجساد الجنس الآخر والتعبير عن مدى الجاذبية تجاههم وعن احتمال الارتباط بهم.

واعتمدت الدراسة على أسماء عدد من المشاهير، من بينهم مقدم البرامج سايمون كاول، وكشفت أن 61 في المئة، من الإناث يفضلن الرجال الذين لديهم كرش صغير، ويمتلكون أجساما ممتلئة قليلا.

وبحسب الدراسة، فإن الرجال، الذين يعانون من السمنة المفرطة أتوا في المرتبة الأخيرة، وقالت 47 في المئة، من النساء اللاتي شملتهن الدراسة، أنهن غير مباليات بشكل جسد الرجل.

ولفتت الصحيفة إلى قول جون سبيكمان، المشرف على الدراسة، إن النساء اللاتي شاركن فيها، أكدن أن الكرش الصغير والجسد الممتلئ قليلا يجذبهن أكثر ويشعرهن بالأمان أكثر.

وأضاف "النساء يعتبرن أن صاحبه يهتم بغيره أكثر مما يهتم بنفسه، وأنه يحب الحياة والأكل والشرب ويمارس الرياضة كل حين".