بعد نفوقها... رجل يدفع 35 ألف دولار لاستنساخ قطته

تمكنت شركة صينية سبق لها استنساخ عشرات الكلاب، من استنساخ قطة.

ووفقا لما نقلته شبكة "فوكس نيوز" الأمريكية، استنسخت الشركة القطة بعد نفوق القطة الأصلية لرجل في العشرينيات من عمره قبل أشهر.

الرجل الذي يدعى هوانغ يا، تواصل مع شركة استنساخ الحيوانات الأليفة، بعدما فقد قطته المحببة في يناير/ كانون الثاني الماضي، طالبا منهم "نسخة أخرى منها".

ولبت الشركة، التي استنسخت 40 كلبا في السنوات الماضية، طلب هوانغ، الذي قال إنه لم يكن بمقدوره الاستغناء عن القطة "غارليك".

وتمكنت الشركة من استنساخ القطة التي سميت بنفس الاسم من خلايا أخذت من القطعة الميتة، ووضعت العينات في بويضات قطة، وجرى في النهاية إنتاج 40 جينا مستنسخا.

وأعلن رئيس فريق الباحثين في الشركة، تشن بنشي، إنه كانت هناك ثلاث حالات حمل، نجحت واحدة منها.

ودفع هوانغ تكاليف العملية البالغة 35 ألف دولار، علما أن تكاليف استنساخ الكلاب السابقة بمبالغ وصلت إلى 53 ألف دولار لكل حالة.