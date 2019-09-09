في يوم الاحتفال بـ"الدبدوب"... اسمه "تيدي" مستوحى من واقعة لرئيس أمريكي

يحتفل الغرب اليوم 9 سبتمبر/ أيلول الجاري بلعبة لا يخلو أي منزل منها، كما أنها من أكثر الهدايا تفضيلا عند الفتيات في مناسبات مختلفة، ومن أبرزها "عيد الفالنتاين"، إنه الدب المحشو أو المعروف باسم "الدبدوب".

السر وراء "الدب تيدي"

يتساءل الكثيرون حول السر وراء اسم "الدبدوب" باللغة الإنجليزي "تيدي بير"، يعود هذا لواقعة تتعلق بالرئيس الأمريكي الراحل، ثيودور روزفلت، حدثت في عام 1902، عندما رفض إطلاق النار على شبل دب، أثناء رحلة صيد قام بها في ولايم ميسيسيبي، بحسب موقع "ناشونال داي كالندر".

وتحول خبر عفو "روزفلت" عن الدب الصغير، إلى خبر متداول في وسائل الإعلام الأمريكية، وقام رسام الكاريكاتير في صحيفة "واشنطن بوست"، كليفورد بيريمان، بنشر كاريكاتير للواقعة، في 16 نوفمبر/ تشرين الثاني 1902، والذي تحول إلى واحد من أشهر رسوم الكاريكاتير الكلاسيكية.

وأوحى رسم الكاريكاتير لثيودور روزفلت مع الدب، صاحب متجر ألعاب في مدينة نيويورك الأمريكية، يدعى موريس ميتشوم، لكي يستأذن الرئيس الأمريكي وقتها، كي يطرح لعبة تحمل اسم "دب تيدي" (Teddy Bear).

Bearly Trivia: The original "Teddy Bear" was named after a Theodore Roosevelt cartoon about the Louisiana black bear. pic.twitter.com/txJxxf0LQ4 — USFWS History (@USFWSHistory) May 28, 2015

وفي وقت لاحق، حضر الرئيس الأمريكي، ثيودور روزفلت، حفل زفاف، استخدم فيه نحو 3000 "دب تيدي" كجزء من زينة الزفاف.

كما أنه في عام 1906، تم إدراج اسم "الدب تيدي" (Teddy Bear) لأول مرة في قاموس أوكسفورد الشهير.

eBay: Patriotic Theodore Rosevelt Teddy Bear Hallmark 1997 Collectible, Moveable Parts https://t.co/muvfCfVmTs pic.twitter.com/3EPI1uGtzl — US Teddy Bears (@USTeddyBears) October 1, 2018

شخصيات كارتونية مستوحاة من "الدبدوب"

ومنذ طرح لعبة "الدبدوب" أو "الدب تيدي" في الأسواق، ظهرت من بعده العديد من الشخصيات المحببة للأطفال المستوحاة منها، مثل "بيغ بيرد" من مسلسل الأطفال "شارع سمسم"، والدب "ويني ذا بوه" من إنتاج "ديزني" والدب "بادينغتون"، من قصص بريطانية شهيرة للأطفال.

okay let’s be real here...Winnie the Pooh created the crop top trend. Don’t even @ me. pic.twitter.com/Dgpzh86Yxk — sydney :) (@_sydhend) September 2, 2019

It seems like Paddington Bear has turned up at the wrong station. This little chap has been found at St Pancras, he is currently with the control-point eating marmalade sandwiches. pic.twitter.com/2g4MNNFNTF — Southeastern (@Se_Railway) August 28, 2019

​مظاهر الاحتفال بـ"يوم الدبدوب"

ويتم الاحتفال سنويا بيوم "الدبدوب"، عن طريق مشاركة صور لبعض شخصيات "تيدي بير" المفضلة على مواقع التواصل الاجتماعي، مع مشاركة الذكريات عنه بمرحلة الطفولة.

من أبرز احتفالات الولايات المتحدة بلعبة "الدب تيدي" في 9 سبتمبر 2019، أعلنت "Build-A-Beat" وهي شركة بيع بالتجزئة أمريكية، يقع مقرها في أوفرلاند بولاية ميسوري، وتبيع دمى الدببة وغيرها من الحيوانات المحشوة، عن طرحها إصدارا محدودا من "دبدوب" مقابل 6.50 دولار أمريكي، والمتوافر في 2000 متجر "والمارت".

فوائد معانقة "الدبدوب"

وتؤكد شركة "Build-A-Bear"، إن الدراسات أظهرت أن معانقة "الدب المحشو" يمكن أن يساعد الأطفال على بناء الثقة بأنفسهم، ويكون بمثابة أداة علاجية.