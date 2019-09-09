سقوط نيزك يحدث حالة طوارئ في إنجلترا... فيديو

بعد إبلاغ من سكان محليين عن سقوط طائرة خفيفة، تم تنظيم عمليات إنقاذ برية وجوية في جنوب غربي إنجلترا، ولكن دون جدوى؛ لتستخلص الشرطة أخيرا أن نيزكا قد سقط فتسبب في كارثة جوية.

نقلت صحيفة "غاردين" البريطانية، عن شهود عيان، أنهم شاهدوا جسما مضيئا يتفكك في السماء ويسقط على الأرض. وأطلقت الشرطة في منطقتي ديفون وكورنوول، جنوب غربي إنجلترا عملية بحث وأشركت في العملية طارتين مروحيتين.

وبعد عملية بحث طويلة لم يعثر السكان المحليون والشرطة على أي حطام أو ضحايا، لتأمر الشرطة بعد ذلك بإيقاف البحث.

ووفق الخبراء، إذا كانت هناك كارثة جوية، فسوف يتم الحثور على حطام الطائرة أو المرحية أو مشاهدة دخان أو إندلاع حريق جراء الحادث.

بالإضافة إلى ذلك، لم يتم تسجيل أية رحلات جوية في منطقة "التحطم". من ناحية أخرى ، تم الإبلاغ عن سقوط نيزك من قبل سكان كارديف ودورست.

وبعد وصول عدة تنبيهات من غرب البلاد والإعلان عن أخرى في وسائل الإعلام، رجحت الشبكة البريطانية "ميتيور نيتورك"، أن نيزكا عبر السماء عبر نهر المانش.