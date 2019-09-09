ابتكار عقار لعلاج سرطان الرئة بنسبة نجاح 54%

استجاب أكثر من نصف الذين يعانون من سرطان الرئة بشكل مبدئي لعقار تحت التجربة من إنتاج شركة "أمجين" الأمريكية للأدوية الحيوية.

فوفقا لما نشرته وكالة "بلومبرغ"، يستهدف العقار المحرك الوراثي للمرض الذي كان يعتبر في السابق من الصعب علاجه.

وأدت جرعات من العقار "أيه إم جي 510" إلى انكماش الأورام في سبعة من 13 مريضا استنادا إلى عمليات التصوير فيما بعد العلاج، بينما ظل الستة الباقون يعانون من المرض.

وأظهرت النتائج أن الباحثين ربما يكونوا قد حددوا طريقة لمواجهة "كيه آر أيه إس" وهو جين شائع في الأورام البشرية.

يذكر أن مرض سرطان الرئة يتسبب في مقتل 142 ألف شخص في الولايات المتحدة سنويا.