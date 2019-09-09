أصالة تظهر مع ابنتها الوحيدة لأول مرة في برنامج... فيديو

ستحل أصالة مع ابنتها "شام" ضيفة في برنامج تلفزيوني لأول مرة، من خلال فضائية "سي بي سي" المصرية، وذلك في برنامج "معكم"، من تقديم منى الشاذلي.
وتداول جمهور أصالة، مقاطع فيديو لأصالة في كواليس البرنامج، تظهر فيه معها ابنتها.
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وتتحدث أصالة في الحلقة المذاعة الأربعاء المقبل، عن آخر أعمالها الفنية، وأزماتها مع بعض الفنانات، كذلك حياتها الشخصية بحضور ابنتها، كما أنها تؤدي بعضا من أشهر أغنياتها.
يشار إلى أن أصالة أنجبت "شام" من زوجها الأول أيمن الذهبي، كما أن لديها ولدان توأم من زوجها الحالي طارق العريان.
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