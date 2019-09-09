ظلت بمفردها بعض الوقت... رضيعة تسقط من السيارة في غابة مظلمة (فيديو)

تلقت الشرطة بلاغا بوجود رضيعة تزحف في شارع مظلم في وقت متأخر من الليل، قرب إحدى الغابات جنوبي الهند.

وكانت الطفلة التي يبلغ عمرها عاما واحدا، قد سقطت من سيارة دفع رباعي كانت تقلها وعائلتها قرب غابة بولاية كيرلا.

ويظهر فيديو التقطته كاميرا مراقبة تابعة لمكتب يشرف على مدخل الغابة، لحظة سقوط الطفلة من السيارة، ولاحقا يظهر زحفها وحيدة في الشارع المظلم.

#WATCH Kerala: A one-year-old child falls out of a moving car in Munnar region of Idukki district. The girl child was later rescued and handed over to the parents. (08.09.2019) pic.twitter.com/tlI7DtsgxU — ANI (@ANI) September 9, 2019

وطوال هذا الوقت لم يشعر ذوو الطفلة بفقدانها إذ قطعت مركبتهم مسافة طويلة قبل أن يكتشفوا الأمر.

وذكر أحد مسؤولي الغابة أنهم سارعوا إلى تقديم الإسعافات للطفلة، التي كانت تعاني جروحا في رأسها جراء سقوطها.

وأبلغ الموجودون هناك الشرطة الهندية في كيرلا بالأمر، التي عملت لاحقا على إعادة الطفلة إلى ذويها.