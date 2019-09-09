مسؤول مصري يكشف دور الأطفال في اتخاذ قرار إحلال وتبديل الـ"توك توك"

أعلن خالد قاسم، المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية المصرية، أنه تم ترخيص أكثر من 245 ألف "توك توك" بنسبة 50% من بين 450 ألف تم حصرها.

ووفقا لما نشرته صحيفة "الدستور"، أوضح قاسم أنه "لن يضار أحد من قرار استبدال وإحلال التوك توك".

وأضاف قاسم "هذه المركبات المرخصة لن تعمل بعد ذلك في الشوارع الرئيسية ولكن سيتم إقصار عملها على القرى والنجوع".

وتابع "قرار تقنين التوك توك واستبداله بالسيارات الفان يأتي لمنع عمالة الأطفال، وتقنين أوضاع سيارات الفان التي تعمل الآن بترخيص ملاكي في غياب عن منظومة الأجرة".

يذكر أن مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وجه بالبدء في برنامج لاستبدال وإحلال "التوك توك" بسيارات آمنة ومرخصة تعمل بالغاز الطبيعي.

وأكد مدبولي أن هذا البرنامج سيكون له مردود إيجابي كبير، حيث سيتيح وسائل مواصلات آمنة، ومرخصة، وحضارية للمواطنين، فضلا عن توفير الآلاف من فرص العمل.