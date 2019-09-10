قرية ألمانية ترتكب غلطة تؤدي إلى وصول نازي لرئاسة البلدية

أفادت وسائل إعلام دولية أن قرية ألمانية أعادت إليها سلطة النازيين بعد انتخاب أعضاء من حزب النازيين الجدد لرئاسة البلدية.

ذكرت وكالة "رويترز" أن إداريين في قرية ألمانية انتخبوا بالإجماع عضوا في حزب للنازيين الجدد ليكون رئيس مجلس بلدتهم، وفاز بالتزكية بعدما رفض آخرون الترشح لهذا المنصب.

هذه النتيجة أدت إلى رفع الصوت من قبل العديد من السياسيين في البلاد باعتبار أنه عودة للنازية إلى ألمانيا وطالب البعض بإلغاء التصويت.

وأشارت الوكالة أن أعضاء البلدية في مجلس قرية فالدسيدلونج الصغيرة قرب ​فرانكفورت​ في ولاية هيسه غربي البلاد اختارت شتيفان ياغس، المنتمي لـ"الحزب القومي الديمقراطي" ليصبح رئيسا للمجلس.