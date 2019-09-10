ثعبان ضخم يكسر عظام تمساح أمام عين سائح

شهد أحد سكان مدينة البوكيرك الأمريكية، نيو مكسيكو، معركة مميتة بين الأناكوندا التي يبلغ طولها ثمانية أمتار وتمساحًا طوله بضعة أمتار من فصيلة الكيامن.

كان المصور الأمريكي، كيفين دولي، البالغ من العمر 58 عاما، يسافر بالقارب في أكبر منطقة مستنقعات في العالم، بانتانال في البرازيل، عندما شاهد ثعبانا يهاجم تمساحا، وفق صحيفة "ديلي ميل".

وحسب المصور، تشابكت الأناكوندا حول التمساح وكسرت جميع أطرافه، وحاول التمساح صد العدو وعض الثعبان في رقبته، لكنه سرعان ما اختفى تحت الماء، ومن المتوقع التمساح نفق نتيجة الصراع.

وكان دولي على مسافة تسعة أمتار من الزواحف، وقال المصور، سمعت دفقة الماء، ثم التفت فرأيت التمساح يعاني، واستمرت المعركة حوالي ثماني دقائق، وبدا لي وكأن الثعبان نفد من الأكسجين لهذا أطلق التمساح وفي هذه اللحظة عض التمساح الأناكوندا.

أكد الأمريكي أنه شهد مثل هذه المعركة لأول مرة، وقال: "شعرت للأسف لما حدث للتمساح".

الأناكوندا هي ثعابين أمريكا الجنوبية غير السامة التي يصل طولها إلى خمسة أمتار. ويمكنها أن تلد من 28 إلى 48 من الثعابين.

وتسكن الكيامن أمريكا الوسطى وأمريكا الجنوبية، وفي الغالب يصل طولها لبضعة أمتار، وهناك بعض الأنواع كالتمساح الأمريكي الاستوائي الأسود، يمكن أن يتجاوز طولها 4 أمتار، وتتميز هذه التماسيح بأسنانها الطويلة والنحيفة.