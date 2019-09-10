سقوط عاصي الحلاني عن فرسه... وهذه حالته الصحية

تعرض المطرب عاصي الحلاني لحادث، أصيب على أثره برضوض عقب سقوطه عن فرسه.

ونقل الحلاني على الفور إلى مستشفى في البقاع، حيث خضع لفحوص طبية شاملة، وفق ما أوضح مدير أعماله ماجد الحلاني.

الفنان #عاصي_الحلاني سقط عن ظهر حصانه في مزرعته، ونقل إثر ذلك الى مستشفى #الرياق لتلقي العلاج اللازم.

وبحديث مع ابنته ماريتا، علمنا أنّ صحّة الحلاني جيدة.@assihallani @marittahallani pic.twitter.com/ddyOt1E7ZS — Sawt El Ghad Lebanon (@sawtelghadlb) September 9, 2019

وأكد مدير أعمال المطرب اللبناني أن حالته الصحية مستقرة.

وأشار ماجد الحلاني إلى أن عاصي أصيب بكسر في إصبع يده اليسرى، ولا توجد أي خطورة على حالته الصحية.