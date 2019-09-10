سقوط عاصي الحلاني عن فرسه... وهذه حالته الصحية

ونقل الحلاني على الفور إلى مستشفى في البقاع، حيث خضع لفحوص طبية شاملة، وفق ما أوضح مدير أعماله ماجد الحلاني.
الفنان #عاصي_الحلاني سقط عن ظهر حصانه في مزرعته، ونقل إثر ذلك الى مستشفى #الرياق لتلقي العلاج اللازم.— Sawt El Ghad Lebanon (@sawtelghadlb) September 9, 2019
وبحديث مع ابنته ماريتا، علمنا أنّ صحّة الحلاني جيدة.@assihallani @marittahallani pic.twitter.com/ddyOt1E7ZS
وأكد مدير أعمال المطرب اللبناني أن حالته الصحية مستقرة.
وأشار ماجد الحلاني إلى أن عاصي أصيب بكسر في إصبع يده اليسرى، ولا توجد أي خطورة على حالته الصحية.
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