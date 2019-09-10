بالفيديو...زفاف يتحول إلى إشكال كبير بسبب رقصة

انتشر على وسائل التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، يوم أمس الاثنين، مقطع فيديو للحظة بدء الإشكال بين المدعوين إلى زفاف شمالي لبنان.

وأظهر مقطع الفيديو لحظة بدء التضارب بين المدعوين إلى حفل زفاف في منطقة عكار الواقعة شمالي لبنان.

زفاف يتحول إلى حلبة مصارعة في عكار.



وقع مساء اليوم اشكال وتضارب خلال حفل زفاف في صالة ليالي عكار-حرار بسبب افضلية من يتخذ شرف الطليعة في الرقص للعروسين بين شبان من بلدة قبعيت واخرين من بلدة الحويش مما ادى الى تحطيم محتويات الصالة. pic.twitter.com/JbhfKVkcih — وينيه الدولة (@weneldawle) September 9, 2019

​

وبحسب شهود عيان، فإن الإشكال وقع بسبب أفضلية من يتخذ شرف الطليعة في الرقص للعروسين بين مدعوين من بلدة قبعيت ومدعوين من بلدة الحويش العكارية.

وأدى الإشكال إلى تحطيم محتويات صالة الأفراح وجرح عدد من المدعوين.