بالفيديو...زفاف يتحول إلى إشكال كبير بسبب رقصة

وأظهر مقطع الفيديو لحظة بدء التضارب بين المدعوين إلى حفل زفاف في منطقة عكار الواقعة شمالي لبنان.
زفاف يتحول إلى حلبة مصارعة في عكار.— وينيه الدولة (@weneldawle) September 9, 2019
وقع مساء اليوم اشكال وتضارب خلال حفل زفاف في صالة ليالي عكار-حرار بسبب افضلية من يتخذ شرف الطليعة في الرقص للعروسين بين شبان من بلدة قبعيت واخرين من بلدة الحويش مما ادى الى تحطيم محتويات الصالة. pic.twitter.com/JbhfKVkcih
وبحسب شهود عيان، فإن الإشكال وقع بسبب أفضلية من يتخذ شرف الطليعة في الرقص للعروسين بين مدعوين من بلدة قبعيت ومدعوين من بلدة الحويش العكارية.
وأدى الإشكال إلى تحطيم محتويات صالة الأفراح وجرح عدد من المدعوين.
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