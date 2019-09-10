عبد الله بالخير يعود للعباءة التقليدية بعد إطلالته الغريبة في لندن (فيديو)

وارتدى الفنان الإماراتي في الفيديو الزي الإماراتي وتجول في حديقة الهايد، وهو الأمر الذي أثار إعجاب الموجودين هناك ودفعهم لالتقاط الصور معه.
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#عبدالله_بالخير آه يالندن يوم الأحد في بحيرة .. الهايد بارك واااااة يالندن مع بوسة من بالخير 💋
وكان الفنان الإماراتي عبد الله بالخير قبل عدة أيام قد أثار جدلا واسعا بين محبيه بعد ظهوره في لندن بإطلالة غريبة وغير معتادة.
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#عبدالله_بالخير مهرجان وحشود مشي وموسيقى واكل وشرب شئ من مظاهر لندن وانا كنت هناك مع بوسة من بالخير 💋
ونشر الفنان الإماراتي العديد من الصور ومقاطع الفيديو التي تظهر جمال العاصمة البريطانية، مظهرا مدى جماليتها ومبينا حبه لها.
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