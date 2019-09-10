مقلاة زيت تحول مهرجانا إلى مأساة

لقيت امرأة مصرعها وأصيب 14 آخرين، جراء انفجار وقع في مقلاة زيت أثناء احتفال في مدينة ألمانية.

ووفقا لما نشرته صحيفة "واشنطن بوست"، وقع الانفجار في مهرجان مخصص للطعام قرب مدينة فرويدنبرغ غربي ألمانيا.

ويعتقد محققو الشرطة الألمانية أن قطرات المطر التي سقطت على الزيت الساخن في المقلاة أدت إلى الانفجار، لكنهم قالوا إن الأمر سيستغرق عدة أيام حتى يصلوا إلى نتائج قاطعة.

Police say one woman has died from severe burns sustained during a frying pan explosion that also injured 14 at a village festival in western Germany. https://t.co/dUIt1drELP — WSBT (@WSBT) September 9, 2019

وحسب تقارير ألمانية، أصيب خمسة أشخاص بجروح وصفت بالخطيرة، وتوفيت امرأة من بين المصابين بعد تعرضها لإصابات خطيرة.

وكان حوالي 100 شخص قد حضروا المهرجان، الذي نظم الأحد، ويمثل بداية العمل في مخبز المدينة التقليدي.