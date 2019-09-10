فيديو لطفلين يحقق ملايين المشاهدات

انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو تم التقاطه في مدينة نيويورك، يظهر فيه طفلان يبلغان من العمر عامين وهما يتعانقان عند اللقاء.

وقام والد أحد الطفلين بتصوير ونشر الفيديو لكل من ماكسويل وفنيجان، كما قال إن الثنائي لا ينفصل بعدما تعرفا على بعضهما منذ عام.

وأضاف: "يسألان دائما عن بعضهما عندما يتباعدان قليلا. يذهبان إلى فصل الموسيقى معا، ويحبان الرقص. كلاهما راقصان ممتازان".

These toddler "besties" are warming hearts all over the place after one of their dads posted this clip of the two spotting each other on the streets of New York City. https://t.co/9vk7AarJOR pic.twitter.com/h0bthHoTi3 — ABC News (@ABC) September 10, 2019

وأشار والد الطفل والذي يدعى سيزنيروس، إلى أن الطفلين يلعبان التنس سويا أيضا.

يذكر أن المقطع حقق ملايين المشاهدات عبر مختلف وسائل التواصل الاجتماعي.