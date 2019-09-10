حفل زواج جماعي احتفالا بـهذا التاريخ...صور

ويعتبر رقم 9 في الثقافة الصينية "يوم ميمون"، كونه يشير إلى طول العمر، بحسب موقع "news24".
وأقيم حفل الزواج الجماعي في معبد ثيان وهو أجمل المعابد الصينية في العاصمة الماليزية كوالالمبور.
- المشاركون في عرس جماعي في كوالا لمبور، ماليزيا 9 سبتمبر/ أيلول 2019© AFP 2019 / Mohd Rasfan
- المشاركون في عرس جماعي في كوالا لمبور، ماليزيا 9 سبتمبر/ أيلول 2019© REUTERS / Lim Huey Teng
- المشاركون في عرس جماعي في كوالا لمبور، ماليزيا 9 سبتمبر/ أيلول 2019© REUTERS / Lim Huey Teng
- المشاركون في عرس جماعي في كوالا لمبور، ماليزيا 9 سبتمبر/ أيلول 2019© AFP 2019 / Mohd Rasfan
- المشاركون في عرس جماعي في كوالا لمبور، ماليزيا 9 سبتمبر/ أيلول 2019© AFP 2019 / Mohd Rasfan
- المشاركون في عرس جماعي في كوالا لمبور، ماليزيا 9 سبتمبر/ أيلول 2019© REUTERS / Lim Huey Teng
- المشاركون في عرس جماعي في كوالا لمبور، ماليزيا 9 سبتمبر/ أيلول 2019© AFP 2019 / Mohd Rasfan
- المشاركون في عرس جماعي في كوالا لمبور، ماليزيا 9 سبتمبر/ أيلول 2019© REUTERS / Lim Huey Teng
- المشاركون في عرس جماعي في كوالا لمبور، ماليزيا 9 سبتمبر/ أيلول 2019© REUTERS / Lim Huey Teng
وقال أحد الأزواج ويدعى لي سينغ لي (29 عاما) إن رقم 9 بالنسبة له هو رقم خاص، وأضاف لي وهو يرقص: "أريد أن يستمر حبنا إلى الأبد وأن ننشئ عائلة".
والتقط الأزواج الصور، وتبادلوا القبلات وسط فرحة كبيرة.
كل التعليقات
إظهار التعليقات الجديدة (0)