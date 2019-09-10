حفل زواج جماعي احتفالا بـهذا التاريخ...صور

يوم 9/9 لم يمر في ماليزيا كما مر في سائر البلدان، لأن 99 زوجا من أصول صينية قرروا الاحتفال بزواجهم في هذا اليوم الذي وصف بـ"المبارك".

ويعتبر رقم 9 في الثقافة الصينية "يوم ميمون"، كونه يشير إلى طول العمر، بحسب موقع "news24".

وأقيم حفل الزواج الجماعي في معبد ثيان وهو أجمل المعابد الصينية في العاصمة الماليزية كوالالمبور.

المشاركون في عرس جماعي في كوالا لمبور، ماليزيا 9 سبتمبر/ أيلول 2019 © AFP 2019 / Mohd Rasfan

المشاركون في عرس جماعي في كوالا لمبور، ماليزيا 9 سبتمبر/ أيلول 2019 © REUTERS / Lim Huey Teng

المشاركون في عرس جماعي في كوالا لمبور، ماليزيا 9 سبتمبر/ أيلول 2019 © REUTERS / Lim Huey Teng

المشاركون في عرس جماعي في كوالا لمبور، ماليزيا 9 سبتمبر/ أيلول 2019 © AFP 2019 / Mohd Rasfan

المشاركون في عرس جماعي في كوالا لمبور، ماليزيا 9 سبتمبر/ أيلول 2019 © AFP 2019 / Mohd Rasfan

المشاركون في عرس جماعي في كوالا لمبور، ماليزيا 9 سبتمبر/ أيلول 2019 © REUTERS / Lim Huey Teng

المشاركون في عرس جماعي في كوالا لمبور، ماليزيا 9 سبتمبر/ أيلول 2019 © AFP 2019 / Mohd Rasfan

المشاركون في عرس جماعي في كوالا لمبور، ماليزيا 9 سبتمبر/ أيلول 2019 © REUTERS / Lim Huey Teng

المشاركون في عرس جماعي في كوالا لمبور، ماليزيا 9 سبتمبر/ أيلول 2019 © REUTERS / Lim Huey Teng 1 / 9 © AFP 2019 / Mohd Rasfan المشاركون في عرس جماعي في كوالا لمبور، ماليزيا 9 سبتمبر/ أيلول 2019

وقال أحد الأزواج ويدعى لي سينغ لي (29 عاما) إن رقم 9 بالنسبة له هو رقم خاص، وأضاف لي وهو يرقص: "أريد أن يستمر حبنا إلى الأبد وأن ننشئ عائلة".

والتقط الأزواج الصور، وتبادلوا القبلات وسط فرحة كبيرة.