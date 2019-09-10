بشرى للمنتظمين في تناول القهوة يوميا

كشفت دراسة حديثة عن علاقة قوية بين الانتظام في تناول القهوة وانخفاض مخاطر الإصابة بالحصوات المرارية.

وجاء في الدراسة التي عمل عليها باحثون من جامعة نيويورك، أن الانتظام في تناول القهوة بصورة يومية يساعد في انخفاض مخاطر الإصابة بالحصوات المرارية، بحسب موقع "sciencetimes".

وتتبع الباحثون ما يقرب من 105000 دنماركي لمدة 8 سنوات في المتوسط، ووجدوا أن أولئك الذين تناولوا أكثر من 6 أكواب يوميا من أكثر مشروبات العالم شعبية قد شهدوا انخفاضا خطرا الحصى لديهم بنسبة 23%.

وأظهرت الدراسة أن الأشخاص الذين لديهم متغيرات وراثية معينة لديهم احتمال أقل لتطوير حصوات المرارة عند زيادة تناولهم القهوة. شرب المشروبات التي تحتوي على الكافيين مثل القهوة والشاي مع ما لا يقل عن 400 ملغ من الكافيين كل يوم يقلل من خطر الأمراض المرتبطة الحصوة. كلما زاد الكافيين، قل الخطر.

وقال الدكتور"إيه. تيبايرج هانسن": يرتبط تناول القهوة المرتفع بانخفاض خطر الإصابة بمرض الحصوة.