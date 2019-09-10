بالصور يتحدنه... روسيات يردن على حبيب نور محمدوف بعد تصريحاته حول القبعة

قال حبيب نور محمدوف إن الأشخاص الذين يتمتعون بالشرف هم وحدهم الذين يمكنهم ارتداء قبعة، وبالتالي لا يمكن أن يرتديها سوى الرجال، فجاءه الرد من فتيات روسيات بطريقتهن الخاصة.

صرح حبيب نور محمدوف في وقت سابق أنه في المكان الذي ترعرع فيه لا يستطيع كل شخص ارتداء القبعة، يجب أن يكون لديك شرف ارتدائها، لارتداء القبعة يجب أن تكون رجلا، النساء لا يلبسنها".

وجدت الفتيات في كلمات نور محمدوف سببا للاستياء فقررن الرد بطريقتهن الخاصة، ونشرن صورهن مرفقة بهاشتاغات (امرأة في القبعة) و(ليس حبيب).

وكانت الناشطة والصحفية الداغستانية، سفيتلانا انوخينا، أول من شارك في هذا التحدي.

ومن ثم تبعتها الكثير من الروسيات اللواتي أثارت تصريحات نور محمدوف استياءهن.