رئيس "مايكروسوفت" يكشف مفاجأة عن تايلور سويفت في كتابه الجديد

كشف رئيس شركة "مايكروسوفت" الأمريكية للبرمجيات، براد سميث، مفاجأة عن نجمة البوب الأمريكية الشهيرة تايلور سويفت، وذلك في كتاب جديد صادر له.

وقال إن سويفت (29 عاما) هددت بمقاضاة الشركة، وذلك بعد إطلاق الأخيرة لروبوت دردشة تفاعلي يعمل بنظام الذكاء الصناعي، بحسب مجلة "بيزنس إنسايدر" الأمريكية.

وأشار إلى أن أسباب الخلاف بين المطربة الأمريكية و"مايكروسوفت" تعود لعام 2016، وذلك لأن اسم الروبوت هو "تاي"، وهو أحد الألقاب التي اشتهرت بها تايلور سويفت، وسجلته بصورة رسمية وقانونية،الأمر الذي اعتبرته انتهاكا للحقوق الملكية الفكرية والتجارية، وكان سيعرض الشركة للمساءلة القانونية.

I’ve always loved books, but there’s a big difference between reading and writing one. While reading one is an adventure, writing one is like embarking on the Iliad. I’m excited to say that #ToolsandWeapons is available one week from today! https://t.co/h8IWH67iX5 pic.twitter.com/dE7YKltZnT — Brad Smith (@BradSmi) September 3, 2019

وقال براد سميث في كتاب "Tools and Weapons" (أدوات وأسلحة)، إنه أثناء تناوله طعام العشاء خلال إجازة، تلقى بريدا إلكترونيا من محامي في بيفرلي هيلز، عرّف نفسه فيه بأنه يمثل تايلور سويفت، وأوضح أن اسم "تاي" يرتبط ارتباطا وثيقا بموكلته، وهو ما يخلق علاقة زائفة ومضللة بين المطربة الشهيرة وروبوت الدردشة، كما أنه ينتهك القوانين الفيدرالية".

ولكن براد سميث أوضح أن السبب الرئيسي وراء غضب تايلور سويفت، هو التغريدات العنصرية المسيئة، التي استخدمها روبوت "مايكروسوفت"، خلال تفاعله مع المستخدمين، والتي كانت تدعم سياسات الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، المرشح وقتها للرئاسة، كما أنها روجت للنازية.

وأضاف سميث أن الشركة سارعت بإيقاف روبوت الدردشة وسحبه من السوق بعد ساعات من إطلاقه.

وأكد رئيس "مايكروسوفت" أن الواقعة علمته ضرورة توفير ضمانات أقوى للذكاء الصناعي.

وقالت مجلة "بيزنس إنسايدر" أنها اتصلت بمتحدث لتايلور سويفت، من أجل التعليق على رواية براد سميث، وما إذا كان قد تم حل المشكلة بما يرضيها، ولكنها لم تكن متاحة على الفور للتعليق.