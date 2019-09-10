صورة نادرة… لحظة استقبال الملك فيصل للمنتخب السعودي قبل 51 عاما 

نشرت "دارة الملك عبد العزيز"، تلك الصورة على حسابها الرسمي، بموقع "تويتر"، اليوم الثلاثاء، وقالت: "الملك فيصل بن عبد العزيز هو أول ملك استقبل منتخب الكرة السعودي في القصر الملكي عام 1388هـجرية الموافق 1968 ميلادية".
وكانت أول مباراة دولية لعبها منتخب الأخضر عام 1957، وفاز فيها على المنتخب السوري "3 – 1".
#صورة_تاريخية |📸— دارة الملك عبدالعزيز (@Darahfoundation) September 9, 2019
الملك فيصل بن عبدالعزيز أول ملك استقبل منتخب الكرة السعودي في القصر الملكي ١٣٨٨هـ (١٩٦٨م) #دارة_الملك_عبدالعزيز #معاك_يالاخضر 🇸🇦 pic.twitter.com/L9vvercHIT
وكان علي الشواش، هو مدرب المنتخب السعودي، خلال الفترة من 1962 حتى 1970ميلادية.
ودارة الملك عبد العزيز، مؤسسة متخصصة في خدمة تاريخ وجغرافية وآداب وتراث المملكة العربية السعودية والجزيرة العربية والعالم العربي تأسست عام 1392هـ/1972م
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