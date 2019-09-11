بالفيديو... نمر يهرب من السيرك وينفق

نقلت صحيفة "ساوث تشاينا بوست"، أن نمرا هرب من السيرك في الصين.

قفز النمر فوق سياج السيرك، يوم الجمعة 6 سبتمبر/أيلول، واختبأ في حقول الذرة. ونظمت الشرطة عملية بحث طارئة عن الحيوان الهارب وحثت السكان المحليين على عدم مغادرة منازلهم.

وعثرت السلطات على النمر في اليوم التالي، حوالي الساعة 10:30 بالتوقيت المحلي، وتم حقنه بمهدئ، ثم تم نقل المفترس إلى حديقة حيوان مدينة شينشيانغ، لكن النمر نفق قبل الوصول إلى الحديقة.

اقترح صاحب حديقة الحيوان أن سيارة قد ضربت النمر، وثمة أضرار لحقت بأعضائه الداخلية. يقوم ممثلو حديقة الحيوان بإجراء تشريح للجثة وتحديد السبب الدقيق لنفوق الحيوان.

وأثار مصير النمر جدلا بين مستخدمي الشبكة الاجتماعية، دعا العديد من المعلقين السلطات الصينية إلى حظر عروض السيرك المتعلقة بالحيوانات، وكتب أحدهم بغضب على موقع Weibo "يجب أن يعيش النمور في البرية، وليس في أقفاص".