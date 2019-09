بعد ولادتها بلحظات... حنان مطاوع تنشر صورتها من غرفة العمليات

View this post on Instagram

من فتره قريبه ربنا رزقني انا وزوجي الحبيب بأجمل هديه من رب العالمين. بإبنتي أماليا ربنا يبارك فيها ويجعلها من الصالحات ويسعد ويرزق كل الناس🥰علي فكره أماليا اسم مصري قديم(فرعوني) معناه الأميره الصغيره إبنه الملك♥️