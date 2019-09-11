أغنية عربية تحقق أكثر من نصف مليار مشاهدة...فيديو

تمكنت أغنية "3 دقات" للفنان المصري أبو من تحقيق أكثر من نصف مليار مُشاهدة على قناته بموقع "يوتيوب" وذلك خلال عامين فقط.

وقد ترجمت هذه الأغنية التي طرحت في أكتوبر 2017 إلى عدة لغات، وشوهدت على نطاق واسع، وظهرت "3 دقات" لأول مرة في الدورة الأولى من مهرجان الجونة السينمائي.

وتعتبر أغنية "3 دقات" أول أغنية مصرية تحصد هذه النسبة وفي تلك الفترة الوجيزة.