في دولة عربية... قط يقتل 2 ويصيب 4

توفي مواطن بريطاني في الثامنة والخمسين من عمره، عقب أن تعرض لعضة قطة خلال إجازة كان يقضيها في المغرب.

ووفقا لصحيفة "مترو" البريطانية، تسببت العضة في إصابة الرجل البريطاني بداء "الكلب" الذي دمر جهازه العصبي.

تعامل الأطباء الخاطئ مع الحالة، جعلهم يصفون له الكريمات نظرا لأنه كان يشعر بالحكة، وعقب أسابيع ظهرت علامات المرض عليه حيث أصيب بتشنجات في العضلات وفي تلك المرحلة كان أوان العلاج قد فات.

British dad who died from rabies after cat bite was told to buy anti-itch cream https://t.co/c7Q5pRnq18 pic.twitter.com/9CWzTG3hX6 — Daily Mirror (@DailyMirror) September 10, 2019

وقال قاضي التحقيق دارين سالتر إن الفيروس انتقل إلى الجهاز العصبي، وكان هناك فشل من قبل الأطباء في تقيم مخاطر المرض وهي حالة محزنة ونادرة للغاية.

وأوضحت الصحيفة أن القط نفسه عض ستة أشخاص آخرين بمن فيهم صبي توفي في وقت لاحق.