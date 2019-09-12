شاهد رسالة سرية من "آبل" في فيديو الإعلان عن "آيفون 11"

أطلقت شركة "آبل" إعلان هاتف آيفون 11 الجديد، والذي ظهرت فيه كل المنتجات الجديدة للشركة من حواسيب آيباد الجديدة، وساعة آبل الجديدة، وهواتف وخدمتها التلفزيونية الجديدة، وخدمة الألعاب.

وخلال الفيديو، نشرت الشركة صورة لشاشة الموت الزرقاء التي تعد أبرز عيوب نظام ويندوز.

وتضمنت لقطة الشاشة الزرقاء التي لم تدم سوى أجزاء من الثانية، رسالة مخفية موجهة لعشاق آبل، وبدأت بعبارة (الخطأ 09102019)، في إشارة إلى تاريخ الحدث.

Apple appeared to fire shots at one of its biggest competitors in a secret message hidden in a video of the company's latest iPhone announcement. #9Newshttps://t.co/Ko0NeK3nI6 — Nine News Gold Coast (@9NewsGoldCoast) September 12, 2019

ثم كتبت الشركة: "هذه مجرد خاطرة. ولكن قد يكون الأمر جميلا أن يكون لدينا هنا رسالة سرية لعشاق آبل المخلصين الذي سوف يوقفون الفيديو".

كما نشرت الشركة أسفل هذا المقطع مجموعة من الكلمات بلغة العد الثنائي الخاصة بالبرمجة، جاءت على النحو التالي "إذا لقد استغرقت بعض الوقت لترجمة هذا؟ إننا نحبك".

وأعلنت الشركة عن موعد وسعر خدمة بث الألعاب "آبل آركيد"، وكذلك سعر وموعد إطلاق خدمتها الجديدة "آبل تي في بلس"، كما أعلنت عن حاسوب آيباد بشاشة مقاس 10.2 بوصات تدعم القلم الإلكتروني "آبل بنسل"، وأيضا عن الجيل الخامس من ساعتها الذكية "آبل ووتش سيرس 5".