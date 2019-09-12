"صانع النجوم" يودع لبنان... وفاة المخرج الكبير سيمون أسمر

توفي المخرج اللبناني الكبير سيمون أسمر، عن عمر يناهز الـ76 عاما، بعد صراع مع المرض.

قالت قناة "إل بي سي" اللبنانية، إن رحيل أسمر، مساء الأربعاء، يجعل لبنان يطوي صفحة مبدع صنع جيلا بأكمله من الفنانين، مضيفة: "لكن بصمته ستبقى موجودة في عالم الفنّ والشاشة الصغيرة".

ولفتت القناة إلى أن سيمون أسمر، هو الذي وضع بصمته الاستثنائية في العصر الذهبي للفن اللبناني.

وقالت: "يرحل المخرج اللبناني الكبير تاركا خلفه إرثا، من الصفحات المشرقة التي تستقر في وجدان أجيال تبحث عن مثل حرفيته".

وخلال مسيرته الفنية، حصل الأسمر على لقب "صانع النجوم"، وخرج دفعة من أهم الفنانين في لبنان من خلال برنامج "استوديو الفن".

ومن أبرز الفنانين الذين ظهروا على يده "ماجدة الرومي، ومنى مرعشلي، ووليد توفيق، وعبد الكريم الشعار، ونهاد فتوح، ونوال الزغبي، ووائل كفوري، وعاصي الحلاني، وراغب علامة، وآخرون.

وحصل سيمون الأسمر على أكثر من 20 جائزة في لبنان والعالم، منها أفضل مبدع تلفزيوني عام 1994، وجائزة مفتاح سيدني في أستراليا في العام نفسه، كما قدمت له موسوعة جائزة العام الدولية في العام 1997.

وفي عام 2003، وبمناسبة مرور 44 عاما على عمله في الفن، كرمته لجنتا تخليد عمالقة الشرق و"أصدقاء سيمون أسمر".