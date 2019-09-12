فيديو مرعب لتحول أنجلينا جولي في فيلم "مالفيسينت"

يترقب عشاق النجمة العالمية أنجلينا جولي، عرض الجزء الثاني من فيلم "مالفيسينت"، الذي تم عرض أول أجزائه عام 2014.

وذكرت الصفحة الرسمية لاستوديوهات والت ديزني، على "تويتر"، أن عرض الفيلم، سيتم في يوم 18 أكتوبر/ تشرين الأول المقبل.

ونشرت الصفحة فيديو جديدا، يرصد تحضيرات الممثلة العالمية أنجلينا جولي لشخصية "مالفيسينت"، خلال الجزء الثاني من الفيلم الذي يحمل اسم "مالفيسينت ميستريس أوف إيفل".

She’s back in black! Go behind the horns as Angelina Jolie transforms into #Maleficent: Mistress of Evil. See the film in theaters October 18! pic.twitter.com/9IcFONTvk2 — Walt Disney Studios (@DisneyStudios) September 11, 2019

ويرصد الفيديو تحول أنجلينا جولي إلى الشخصية الشريرة من خلال تغيير بعض ملامح وجهها، في الجزء الثاني من الفيلم، الذي شاركت في الجزء الأول منه عام 2014.

ويشارك عدد كبير من نجوم هوليوود، مع الفنانة العالمية أنجلينا جولي، في الجزء الثاني من الفيلم، وأبرزهم آيلي فانينج وشويتال أجيوفور وجونو تامبل وتيريزا ماهوني وهاريس ديكنسون.

ومن المقرر طرح الفيلم في دور العديد من دور العرض العالمية، كما نشر الحساب بعض من الصور لأنجلينا جولي في أثناء إزالة ماكياج الشخصية.