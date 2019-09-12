كلمة عواقبها وخيمة... نانسي عجرم تفاجئ الجمهور بتعليق قوي عن إليسا

ردت المطربة اللبنانية، نانسي عجرم، على الانتقادات التي تعرضت لها، بسبب عدم تعليقها على قرار المطربة اللبنانية، إليسا، اعتزال الغناء.

وقالت نانسي في لقاء مع مجلة "لها": "لطالما وُجّه إليّ هذا السؤال من بعض المقرّبين، ولم أعلّق على ما كتبته إليسا، أنني متأكدة من أنها ستتراجع عن قرار الاعتزال، فربما قررت ذلك وهي في حالة من العصبية"، بحسب صحيفة "صدى" السعودية.

وفي أول تعليق لها على اعتزال إليسا، قالت نانسي عجرم للمجلة: ""إن كلمة الاعتزال عواقبها وخيمة، ولا ينبغي لإليسا أن تقولها في الوقت الراهن، وأنا أعتبر اعتزال الفن رفضا لنعمة رب العالمين، وخصوصا من فنانة محبوبة مثل إليسا، التي تحسن اختيار الأغاني الجميلة".

View this post on Instagram On the cover of #LahaMagazine this week🧡 A post shared by Nancy Ajram (@nancyajram) on Sep 11, 2019 at 10:45am PDT

من ناحية أخرى، نفت نانسي عجرم إن كانت شعبيتها في مصر تراجعت خلال السنوات الماضية، مؤكدة: "إن مكانتي في مصر تغيرت نحو الأفضل خلال السنوات الماضية، ولم تتراجع مثلما يردد البعض".

وأشارت إلى أنها لا تفكر بهذا الأسلوب ولا تعمل بهدف إلغاء أحد، ولا يمكن لأحد أن يلغيها.

وتابعت "لكن مما لا شك فيه أن إليسا محبوبة في مصر ولها جمهورها، وأنا كذلك".

وكانت المغنية اللبنانية إليسا قد أعلنت، في شهر أغسطس/ آب، قرارها باعتزال العمل الفني، في خطوة مثلت صدمة لعشاقها.

وغردت إليسا، عبر حسابها الرسمي على "تويتر"، قائلة: "أستعد لألبومي الجديد بالكثير من الحب والشغف، ذلك لأنه سيكون الألبوم الأخير في مسيرتي، أعلن هذا بقلب يتألم لكنه قرار عن قناعة لأننى لا أستطيع العمل فى مجال يشبه عصابات المافيا، ولن أستطيع تقديم أكثر من ذلك".