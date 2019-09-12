كلبة تساعد في استخراج أولادها من تحت الأنقاض... فيديو

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو، يظهر مساعدة كلبة لرجال الإنقاذ في استخراج جرائها المحاصرين تحت الأنقاض.

ويظهر الفيديو الكلبة وهي تدل رجل الإنقاذ على مكان تواجد جرائها بعد تحطم منزل جراء الزلزال الذي ضرب مدينة هندية.

هذا وساعدت الكلبة في البحث ولم تغادر المكان حتى استخراج أولادها بعد العملية، التي استغرقت ساعات