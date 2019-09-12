بتدشينها مجموعة أزياء جديدة... ميغان ماركل تعلن عودتها للعمل

عادت ميغان ماركل، دوقة ساسكس، إلى العمل اليوم الخميس للمرة الأولى منذ وضعت مولودها، لتدشن مجموعة أزياء جديدة تذهب إيراداتها لمساعدة مؤسسة خيرية تدعم النساء العاطلات.

وظهرت ميغان علنا عدة مرات منذ ولادة ابنها آرتشي في مايو أيار لكن تدشين مجموعة الأزياء التي جرى تصميمها بالتعاون مع متاجر ومصممين بريطانيين معروفين، تمثل أول عودة رسمية لها للمجال العام.

ووفقا لوكالة "رويترز" فإن ميغان تعتزم طرح مجموعة ”سمارت سيت كابسول“ للبيع لمدة أسبوعين وستخصص إيراداتها لدعم مؤسسة "سمارت ووركس" الخيرية التي تقدم ملابس عالية الجودة وتدريبا للنساء العاطلات لمساعدتهن في مقابلات العمل.

وأضافت الوكالة أن ميغان قالت في بيان ”منذ انتقلت إلى المملكة المتحدة، بات من المهم للغاية بالنسبة لي أن التقي مع الجمعيات والمنظمات... التي تقوم بعمل مفيد وأحاول أن أقوم بكل ما في وسعي لمساعدتها في توسيع مساحة تأثيرها“.