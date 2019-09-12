أول تعليق من هنا الزاهد على حفل زفافها

وفي أول تعليق منها على حفل زفافها، شاركت الزاهد جمهورها، عبر حسابها بموقع "إنستغرام"، صورة لها مع عريسها أحمد فهمي من حفل الزفاف، وكتبت :"كان كالحلم".
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It was just a dream ✨ I want to thank my best team ever Wedding planner: @katatny1 Dress: @samo_hagras Photography: @remonelmarkiz Fireworks: @ahmedessamfire Makeup: @sarah_makeup1 Hair by: @johnyedlbi Jewelery: El Mawardy Lights: @tonyprolite Video: @ato.film DJ: @hadi.sabaa
كما حرصت هنا الزاهد على توجيه الشكر لكل من ساهم في ظهور حفل زفافها في أفضل صورة.
حضر الحفل عدد كبير من النجوم، من أبرزهم أحمد عز وكريم عبد العزيز وإسعاد يونس ومحمد هنيدي وسمير غانم ودنيا سمير غانم وزوجها رامي رضوان وأحمد حلمي وياسر جلال وفتحي عبد الوهاب وأكرم حسني ويوسف الشريف وعمرو يوسف وماجد المصري ومحمود عبد المغني وأشرف عبد الباقي ونجوم مسرح مصر وغيرهم من النجوم، والإعلامية منى الشاذلي وعدد من نجوم كرة القدم.
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واحتلفت هنا الزاهد وأحمد فهمي، بخطبتهما في منتصف شهر أغسطس/ آب الماضي، واقتصر الحضور على العائلتين.
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وكان مقررا أن يقيما حفل الزفاف نهاية العام الماضي، لكنهما انشغلا بأعمالها الفنية الجديدة حيث قدما سويا مسلسل "الواد سيد الشحات"، الذي تم عرضه في شهر رمضان الماضي.
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