أول تعليق من هنا الزاهد على حفل زفافها

علقت الممثلة المصرية، هنا الزاهد، على حفل زفافها من الممثل أحمد فهمي، الذي أقيم أمس الأربعاء، في العاصمة المصرية القاهرة، وسط حضور عدد كبير من الفنانين.

وفي أول تعليق منها على حفل زفافها، شاركت الزاهد جمهورها، عبر حسابها بموقع "إنستغرام"، صورة لها مع عريسها أحمد فهمي من حفل الزفاف، وكتبت :"كان كالحلم".

كما حرصت هنا الزاهد على توجيه الشكر لكل من ساهم في ظهور حفل زفافها في أفضل صورة.

حضر الحفل عدد كبير من النجوم، من أبرزهم أحمد عز وكريم عبد العزيز وإسعاد يونس ومحمد هنيدي وسمير غانم ودنيا سمير غانم وزوجها رامي رضوان وأحمد حلمي وياسر جلال وفتحي عبد الوهاب وأكرم حسني ويوسف الشريف وعمرو يوسف وماجد المصري ومحمود عبد المغني وأشرف عبد الباقي ونجوم مسرح مصر وغيرهم من النجوم، والإعلامية منى الشاذلي وعدد من نجوم كرة القدم.

View this post on Instagram مع الحبايب في فرح احمد فهمي A post shared by UNESCO LAUREATE, IPDC 2010 (@amr.ellissy) on Sep 11, 2019 at 2:33pm PDT

واحتلفت هنا الزاهد وأحمد فهمي، بخطبتهما في منتصف شهر أغسطس/ آب الماضي، واقتصر الحضور على العائلتين.

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وكان مقررا أن يقيما حفل الزفاف نهاية العام الماضي، لكنهما انشغلا بأعمالها الفنية الجديدة حيث قدما سويا مسلسل "الواد سيد الشحات"، الذي تم عرضه في شهر رمضان الماضي.