تصميم "آيفون 11" يشعل مواقع التواصل الاجتماعي

أثارت صور متداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي حول تصميم الهاتف الجديد لشركة أبل "آيفون 11" خيبة أمل مستخدمي "آيفون" لوجود تشابه بينه وبين النسخة الحالية.

وقام معظم المستخدمين بنشر تعليقات حول التصميم وبعضها ساخر منها أن "التصميم فظيع يبدو الأمر محرجاً للغاية".

وذكر المستخدمون أن تصميم عدسات الكاميرا داخل مربع بارز "قبيح جداً"، والبعض شبهها برؤوس الغاز ونشروا صورا ساخرة على صفحاتهم في "تويتر".

كما شبه البعض الآخر عدسات الكاميرا بنظارات المغني الكوري الشهير كيم سوكجين وكتبوا "من الأفضل ؟".

— Arab JIN || RM’s Day (@arab_seokjin) 11 сентября 2019 г.

بينما قال آخرون "في حال رأى مؤسس الشركة السابق ستيف جوبس التصميم فسيقوم بطرد جميع الموظفين".

وقالت مجلة "فوربس" الأمريكية إن أغلب التسريبات عن مواصفات "آيفون 11 " جاءت صحيحة؛ حيث لم تخالف الشركة التوقعات بأية لمسة جديدة، مما أثار غضب المستخدمين في المنصات الاجتماعية.

وأعلنت شركة "أبل" الأمريكية عبر حسابها الرسمي، أن الهاتف الجديد سيطرح في المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، الجمعة 20 سبتمبر/ أيلول.