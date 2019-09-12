"خرائط غوغل" تضيف ميزة لمساعدة مدمني المخدرات

أعلنت شركة "غوغل" الأمريكية، اليوم الخميس، أنها أضافت أدوات إلى التطبيق الخاص بخرائطها، لمساعدة الناس على التعافي من إدمان المخدرات.

وقالت الشركة إنها تطلق ميزة جديدة لـ"خرائط غوغل"، تساعد الأشخاص أين يذهبون لحضور أكثر من 83 ألف اجتماع للشفاء من المخدرات، بما في ذلك اجتماعات خاصة بإدمان معاقرة الكحوليات، بحسب موقع "سي نت" التكنولوجي.

ويتم عقد هذه الاجتماعات في أكثر من 33 ألف موقع، مثل المراكز المجتمعية أو الكنائس.

كما أضافت "خرائط غوغل" أداة جديدة أخرى، تساعد مدمني المخدرات في العثور على "نالوكسون"، وهو دواء يتم منحه دون وصفة طبية في حالات الطوارئ، والذي في إمكانه إنقاذ ممن تعاطوا جرعات زائدة من المخدرات.

وفي إمكان المستخدمين العثور على دواء "نالوكسون"، إذا قاموا بكتابة في شريط البحث داخل التطبيق: "نالوكسون بالقرب مني".

وذكرت "غوغل" أن ما دفعها لإطلاق هذه الميزة الجديدة في تطبيقها للخرائط، هو أنها شهدت ارتفاعا كثيفا في أعداد الناس الذين يبحثون على أدوية للعلاج من المخدرات، عبر محرك بحثها الشهير.

ويموت أكثر من 130 شخصا كل يوم في الولايات المتحدة، بسبب تعاطيهم جرعات زائدة من المواد الأفيونية، وفقا لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها.