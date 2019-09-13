"سمينة كثيرا" بهذه الكلمات رفض مدرب لياقة تدريب امرأة

رفض مدرب لياقة بدنية اصطحاب سيدة إلى معسكر رياضي، لأسباب خاصة تتعلق بوزنها، كما أفاد المدرب.

رفض مدرب اللياقة البدنية غاري راندال من بريطانيا، اصطحاب ليزا بارات إلى معسكر رياضي، واصفا إياها بأنها "سمينة جدا وكبيرة جدا" في دردشة على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

المرأة حاولت التواصل مع القائمين على المعسكر لمعرفة شروط الانضمام، وذلك من خلال مراسلتهم على موقع "فيسبوك" ليجيبها المدرب بأنه لن يستطيع اصطحابها معهم.

وأجاب راندل المرأة، قائلا: "أنتي سمينة للغاية" ويتوجب عليك خسارة 31 كيلوغراما قبل الذهاب إلى هناك".

جواب المدرب جعل بارات تشتعل غضبا في الوقت الذي لا تخفي حقيقة وزنها البالغ 159 كيلوغراما، إلا أنها ترغب بالفعل في خسارة الوزن، بحسب ما نقلت صحيفة "ذا صن".

الأمر أثار حفيظة رواد مواقع التواصل الذين أعلنوا عن دعمهم للسيدة، في الوقت الذي حذف فيه المدرب صفحته الخاصة باللياقة عن "فيسبوك".