انهيار فنانة إماراتية بعد تسريب فيديو لها... وزوجها يعلق مهددا

تعرضت الفنانة الإماراتية مشاعل الشحي لصدمة كبيرة بعد تسريب مقطع فيديو لها على مواقع التواصل الاجتماعي.

وتداول رواد السوشيال ميديا مقطع فيديو تحت عنوان "مقطع مشاعل الشحي"، الأمر الذي سبب لها صدمة كبيرة أدخلتها في نوبة بكاء حار، بحسب ما نشرته مجلة "ليالينا".

وظهرت الفنانة الإماراتية في مقطع فيديو وهي تبكي بحرقة بعد تسريب الفيديو الذي احتوى صورة لها دون حجاب وتطل فيها بملابس مكشوفة.

​وعلق الفنان أحمد خميس، زوج مشاعل الشحي، على الفيديو "الله يحرق قلبك مثل ما حرقت قلب زوجتي".

وقال "أتمنى من الجميع عدم نشر وتداول أي فيديو لزوجتي مشاعل الشحي"، مهددا بأنه "سيتم التحقيق مع أي شخص يداول الفيديو عبر التواصل الاجتماعي"".

و أتمنى من الجميع عدم نشر و تداول أي فيديو لزوجتي #مشاعل_الشحي و سيتم التحقيق مع أي شخص يداول الفيديو عبر التواصل الاجتماعي pic.twitter.com/NcpUhaAK5B — (احمد خميس علي) (@ahmed_khamisali) September 13, 2019

​وأضاف "من أمس ونحن بِمركز القيادة العامة لشرطة دبي، واكتشفنا منو مسوي كل هذا، وناشر خصوصيات زوجتي، المشكلة أنه مسافر، ولكن نفس ما قلت لك، راح تأخذ حقك وأكثر.. مسألة وقت لا أكثر".

#مشاعل_الشحي ، من امس و نحن بِـ مركز القيادة العامة لشرطة دبي ، و اكتشفنا منو مسوي كل هذا ، و ناشر خصوصيات زوجتي ، المشكلة انه مسافر ، و لكن نفس ماقلت لك ، راح تأخذ حقك وأكثر .. مسألة وقت لا اكثر #احمد_خميس pic.twitter.com/Kc76bXcWq9 — (احمد خميس علي) (@ahmed_khamisali) September 13, 2019

​وتبين أن شخص صور مشاعل الشحي دون حجاب، وقام بتسريب هذا الفيديو مما سبب لها صدمة، ولكن لم يتم الكشف عن ملابسات ما جرى بالضبط من هوية الشخص الذي فعل هذا الأمر المشين وكيفية حدوثه.

طول عمري تربيت ع الحشمه و عمري ما طلعت من بيتي بدون ما احتشم اخر شي حد يصورني و يطلعني بهذا المنظر اللي فعلاً كسرني يارب خذ حقي 😭💔💔💔 #مشاعل_الشحي — مشاعل الشحي (@Mash3el_alsh7y) September 12, 2019

​وغردت مشاعل الشحي عدة تغريدات كشفت فيها عن حزنها العميق مما حدث لها، لتقول في أول تغريدة: "اللهم إني غلبت ف أنصرني يا الله وحسبيه الله ونعم الوكيل".

اللهم إني غلبت ف أنصرني يا الله و حسبيه الله ونعم الوكيل 💔😭😭 #مشاعل_الشحي — مشاعل الشحي (@Mash3el_alsh7y) September 12, 2019

​وتابعت بتغريدة أخرى قائلة: "طول عمري تربيت ع الحشمه و عمري ما طلعت من بيتي بدون ما احتشم اخر شي حد يصورني و يطلعني بهذا المنظر اللي فعلاً كسرني يارب خذ حقي".