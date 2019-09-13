"توقفي عن البكاء"... صورة لحفيدة هيفاء وهبي تحدث ضجة على مواقع التواصل

نشرت زينب فياض، ابنة هيفاء وهبي، صورة لابنتها على حسابها الشخصي بموقع "إنستغرام"، تظهر ابنتها دانييلا، حفيدة هيفاء وهبي، وهي في "أول يوم دراسة".

وتظهر في الصورة حفيدة هيفاء وهبي وهي بالزي المدرسي لأول يوم، وممسكة لافتة مكتوب عليها باللغة الإنجليزية "توقف عن البكاء يا أمي.. هذا أول يوم لي في روضة الأطفال (الحضانة)".

وأرفقت زينب فياض تلك الصورة بتعليق، قالت فيه: "كيف يمكنني التوقف عن البكاء كل صباح، عندما لا استطيع البقاء بعيدا عند لبضع دقائق".

ثم تابعت قائلة "كيف المدرسة مع أولادكن، أنا معاناتي كل يوم الصبح، أنني لا استطيع أن ابعد عن دانيلا لثواني، ما بصدق كيف سترجع لقلبي مجددا! الله يحميها ويحمي أولاد الجميع".

وكانت صورة حفيدتا هيفاء وهبي قبل أيام قد أحدثت ضجة مشابهة على مواقع التواصل، بعدما شاركت زينب فياض ابنة هيفاء وهبي، ووالدة الطفلتين وهف ودانييلا، الصور عبر حسابها على موقع "إنستغرام"، واللتان ظهرتا في غاية الأناقة بملابس قصيرة، وبدا الشبه كبيرا وواضحا بينهما وبين جدتهما.

ونالت صور حفيدات هيفاء وهبي، إعجاب الآلاف من متابعي والدتهما، الذين تفاعلوا بكثافة مع حركات الطفلتين وصورهما.

يشار إلى أن زينب فياض، هي ابنة الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي، من زوجها الأول نصر فياض، والذي تزوجته بسن صغير، وأنجبت منه ابنتهما، ثم قررت دخول عالم الفن، ووافقت على التنازل عن ابنتها من أجل الحصول على الطلاق والاتجاه لحياة الشهرة.

وكانت زينب فياض، استعرضت عبر حسابها على "إنستغرام"، في شهر أغسطس/آب، منزل والدها المميز في لبنان، وتصميمه الضخم والتماثيل والتحف الاثرية الثمينة التي تزين المكان، إضافة إلى الحديقة الغنية بالاشجار المثمرة المتواجدة في كل مكان.

وفاجأت "فياض" متابعيها بالتقاط صورة لمسجد بين الأشجار، وكشفت أن والدها شيده داخل حديقة المنزل للصلاة به، وقالت "كانت فكرة حلوة من بابا تنجتمع على الصلاة"، وهي الصورة التي نالت إعجاب عدد كبير من متابعيها الذين تفاعلوا معها وأثنوا على فكرة والدها وشخصيته.