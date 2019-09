"توقفي عن البكاء"... صورة لحفيدة هيفاء وهبي تحدث ضجة على مواقع التواصل

View this post on Instagram

How could I stop crying every morning when i cannot even stay far away from you for a few minutes😭💗💗 كيف المدرسة مع اولادكن انا معاناتي كل يوم الصبح اني ما بقدر ابعد عن دانيلا لثواني ما بصدق ايمتى ترجع لقلبي! الله يحميها ويحمي أولاد الجميع💗💗 #ماشاءالله @daniella_fawaz