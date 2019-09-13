"سخرية" أكرم حسني في زفاف هنا الزاهد وأحمد فهمي تشعل مواقع التواصل... فيديو

اشتعلت مواقع التواصل الاجتماعي بصورة كبيرة، عقب انتشار مقطع فيديو "ساخر" للفنان الكوميدي، أكرم حسني، في زفاف هنا الزاهد وأحمد فهمي.

أهدى أكرم حسني، أغنية كلماتها من تأليفه وغنائه، بمناسبة زفاف أحمد فهمي وهنا الزاهد، ولحنها قائم على لحن أغنية مسلسل "ريح المدام"، الذي كان يتشارك النجمان فيه رمضان قبل الماضي.

هو ليه اكرم حسنى مش صاحبى ونخرج كل يوم مع بعض https://t.co/z9NwANM83U — 3 L A. A. (@alaamansour66) September 13, 2019

​وتفاعل عدد كبير من المشاركين في الزفاف مع الأغنية، التي كان يستقبلها فهمي باسما، رغم الكلمات "الساخرة" التي كان يلقيها أكرم حسني عليه.

View this post on Instagram 🎀🎀🎀 A post shared by fans of karim & Ahmed ❤ (@fans_karim_and_ahmedfahmi) on Sep 11, 2019 at 3:31pm PDT

كما حظى مقطع الفيديو بانتشار واسع في مواقع التواصل، وأشاد كثير من المستخدمين بما وصفوها "خفة دم" أكرم حسني.

View this post on Instagram ربنا يباركلكم و يسعدكم ❤️❤️ A post shared by Hesham Maged (@heshammagedofficial) on Sep 12, 2019 at 5:25am PDT

حضر حفل زفاف هنا الزاهد وأحمد فهمي، عدد كبير من النجوم، من أبرزهم أحمد عز وكريم عبد العزيز وإسعاد يونس ومحمد هنيدي وسمير غانم ودنيا سمير غانم وزوجها رامي رضوان وأحمد حلمي وياسر جلال وفتحي عبد الوهاب وأكرم حسني ويوسف الشريف وعمرو يوسف وماجد المصري ومحمود عبد المغني وأشرف عبد الباقي ونجوم مسرح مصر وغيرهم من النجوم، والإعلامية منى الشاذلي وعدد من نجوم كرة القدم.

View this post on Instagram #احمد_فهمي #هنا_الزاهد A post shared by ZEINA💕💕KARIMFAHMI👑 (@karim.fahmy.my.lovely) on Sep 11, 2019 at 4:41pm PDT

واحتفلت هنا الزاهد وأحمد فهمي، بخطبتهما في منتصف شهر أغسطس/ آب من العام الماضي، واقتصر الحضور على العائلتين.

View this post on Instagram #احمد_فهمي #هنا_الزاهد A post shared by ZEINA💕💕KARIMFAHMI👑 (@karim.fahmy.my.lovely) on Sep 11, 2019 at 5:28pm PDT

وكان مقررا أن يقيما حفل الزفاف نهاية العام الماضي، لكنهما انشغلا بأعمالها الفنية الجديدة حيث قدما سويا مسلسل "الواد سيد الشحات"، الذي تم عرضه في شهر رمضان الماضي.