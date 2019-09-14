تحذير من هذا جهاز منزلي... قنابل موقوتة في البيوت

أكثر من نصف مليون عائلة مهددين بخطر الموت بسبب ما تم وصفه بـ"قنابل موقوتة" موجودة داخل منازلهم.

المنازل باتت معرضة للتفجير في أي لحظة بسبب الغسالات الأوتوماتيكية، بسبب خلل في المجفف الخاص بها، الأمر الذي دفع شركة "ويرلبول" الأمريكية لاستدعاء ما يقترب من نصف مليون قطعة.

ووفقا لما نشره موقع "بي بي سي"، مئات الآلاف من مجففات الغسالات تشكل خطرا حقيقيا على المنازل، وتهدد بالانفجار في أي وقت.

وأعلنت شركة "ويرلبول"، أنها تستهدف جمع 500 ألف مجففة ملابس منذ يوليو/تموز الماضي، لكن الشركة لم تستقبل سوى 65 ألف إلى الآن.

وتتعلق عملية الاسترجاع، بطرز معينة من المجففات تم تصنيعها بين عامي 2004 و2015.

الشركة وجدت مشكلة في مجففات الغسالات يسمح بوصول الزغب الموجود على الملابس إلى الأجزاء المسؤولة عن التدفئة، مما يؤدي إلى انفجار الجهاز واندلاع الحريق.

وكشفت الشركة عن ورود أكثر من 50 بلاغا عن حوادث حريق تسببت فيها آلات التجفيف.