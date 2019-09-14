لماذا أوقف تامر حسني حفله مدة نصف ساعة؟

قام الفنان المصري، ​تامر حسني، يوم أمس​ الجمعة، بتوقيف حفله الذي كان يحييه على ملعب الهوكي داخل ستاد القاهرة الدولي وذلك بسبب سلوك المنظمين السلبي تجاه الجمهور والحضور.

وذكر موقع "النشرة- فن" أن تامر حسني فاجأ المنظمين خلال توقيفه الحفل وطلب منهم التعامل بلطف مع الحاضرين.

وكانت مدرجات الملعب غصت بالجمهور الذي فاق عدده الـ60 ألفاً، وقدم خلاله حسني مجموعة من أجمل أغنياته ولاسيما من ألبومه الأخير "عيش بشوقك".

وتحدثت تقارير صحفية مؤخرا، عن عقد جلسة عمل ودية تجمع بين المطرب المصري، تامر حسني، والفنان المصري، عادل إمام، من أجل تقديم عمل سينمائي يجمع بينهما للمرة الأولى.

وزعمت أن كلا من تامر حسني وعادل إمام، اتفقا على "تقديم فيلم يكون بمثابة عمل سينمائي لجميع الأجيال"، وأنهما يبحثان عن فكرة سينمائية جديدة من نوعها لتقديمها خلال الفترة المقبلة.