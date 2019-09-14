بالفيديو... هجوم من فنانة سورية على أخرى

كشفت الممثلة السورية، ديمة الجندي، يوم أمس الجمعة أنه من المستحيل أن تقبل بأي عمل فني قد يجمعها بالممثلة السورية نسرين طافش.

وجاءت تصريحات الممثلة السورية خلال استضافتها على برنامج "أكلناها" الذي يقدمه الممثل السوري باسم ياخور.

وردا على سؤال المقدم بشأن المشاركة بالعمل مع نسرين طافش أشارت الجندي إلى أنه لا يمكن أن تصبح نسرين طافش صديقتها في يوم من الأيام لأنها "مؤذية".

وأضافت ديمة قائلة "أذت صديقتي ديما بياعة وأذت أختي ولا يمكن أن أعمل مع ناس يؤذون الأخرين، وهي ليست من الشخصيات المحببة لي وبالعكس".

وقررت طافش الرد على هذا الموضوع بطريقة غير مباشرة، وشاركت على صفحتها عبر انستغرام منشورا للفنانة شمس الكويتية، جاء فيه: "فعلا رسالة لكل فاشلة حيوانة او حيوان بشري .. اعتذر من الحيوانات فيهم اخلاق و انسانية اكثر من بعض الناس .. صح لسان الشاعر اثير التميمي و صح لسانك يا شمس، واللي مو عاجبو عندو كذا اوبشن :يدور على غيري يرفعلو نسبة المشاهدة و يصير ترند و يصير انسان طبيعي و يرتقي من مرتبة مهرج او ابو بريص الى مرتبة البشر اعتذر من ابو بريص و مهرجين السيرك، أو يبلط البحر، أو يشرب من مية البحر، أو يشربوا سم".

وأكد البعض أن طافش قررت بهذا المنشور أن ترد على ديمة الجندي وباسم ياخور.