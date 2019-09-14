قيمته مليون جنيه إسترليني... سرقة "المرحاض الذهبي" من قصر بلينهايم

سرق "المرحاض الذهبي" من قصر بلينهايم في المملكة المتحدة، حيث كان موضوع أمام الغرفة التي ولد فيها ونستون تشرشل.

وقد تم تصميم المرحاض من قبل الفنان الإيطالي موريزيو كاتيلان ويقدر سعره بحوالي مليون جنيه إسترليني. ويمكن أن يتضاعف سعره بسبب كونه تحفة فنية.

A toilet made entirely of gold has been stolen from Blenheim Palace, where Winston Churchill was born https://t.co/HodWbUUqvM pic.twitter.com/hNnXOJrO19 — CNN Breaking News (@cnnbrk) September 14, 2019

وقال المحقق جيس ميلن "نظرًا لتوصيل مياه الصرف الصحي بالمرحاض ، فقد أدى ذلك إلى حدوث أضرار فادحة وفيضانات... نعتقد أن مجموعة من المجرمين استخدموا سيارتين على الأقل لتنفيذ السرقة".

ويشار إلى أنه قد تم إلقاء القبض على شخص واحد فقط يبلغ من العمر 66 سنة، والتحقيق جار.

وكان من المقرر عرض المرحاض في قصر بلينهايم في الفترة من 12 سبتمبر/أيلول إلى 27 أكتوبر/تشرين الأول، وسيستخدمه حوالي 6 آلاف شخص.