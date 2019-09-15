هوليوود تعرض قصة عائلة "أم التنانين" قبل أحداث مسلسل "صراع العروش"

سيحكي المسلسل الجديد ما حدث لعائلة "أم التنانين"، تارغاريان قبل 300 سنة من أحداث مسلسل "صراع العروش"، بحسب الصحيفة

ونشر مؤلف كتاب "أغنية الجليد والنار"، جورج مارتن، الذي صور على أساسه مسلسل "صراع العروش" كتابا كاملا عن تاريخ تارغاريان العام الماضي وهو الجزء الأول من أصل جزئين.

وعنوان الكتاب "النار والدم"، وقال أحد مراجعي الكتاب أنه ممل، وتشعر أنت تقرأه وكأنك في امتحان.

لكن لحسن الحظ سيكون المسلسل مركز على حكاية رقصة التنانين والحرب الأهلية في مملكة تارغاريان فيبدو أنه سيكون أكثر تشويقا. بالإضافة إلى ذلك فإن الحلقة التاسعة من الموسم الخامس لمسلسل صراع العروش تسمى رقصة التنانين ويمكنها أن تعطيك لمحة منا تتوقعه في المسلسل الجديد.

وتسرد القصة الصراع بين راينيرا تارغاريان وأخيها من أجل السيطرة على المماليك السبع، ومن غير المعروف موعد إطلاق المسلسل الجديد بعد.