بالفيديو... طالب ينجو بأعجوبه بعد سقوطه من حافلة أثناء سيرها في السعودية

تداول رواد موقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يرصد فيه طالب يسقط وسط طريق عام في المملكة العربية السعودية.

وكان الطالب متسلقا مؤخرة حافلة نقل طلاب.

وأظهر مقطع الفيديو الطالب وهو يسقط ويرتطم بالأرض، بينما نجح مصور الفيديو في تفادي دهسه.