بالفيديو... بندقية كلاشينكوف جائزة رجل المباراة للاعب هوكي

حصل لاعب هوكي جليدي روسي على جائزة استثنائية، عقب حصوله على لقب "رجل المباراة" عقب أدائه المتميز في إحدى المباريات.

وفاز الحارس سافيلي كونونوف لاعب فريق "Izhstal" المنافس في دوري الدرجة الثانية للهوكي الروسي، بلقب رجل المباراة، وكانت الجائزة عبارة عن بندقية آلية من طراز كلاشينكوف.

وقال مدرب الفريق إن الجائزة "اختيار مناسب بالنسبة لفريق قادم من إيجيفسك"، حيث تشتهر المدينة بإنتاج واحدة من أكثر البنادق شهرة في العالم.

¡Insólito! Savely Kononov, arquero del Izhstal Izhevsk, equipo de hockey sobre hielo de 2ª división rusa, fue nombrado MVP en el último partido ¡y le regalaron un fusil! (video /hcizhstal). pic.twitter.com/pQantqrvGI — SportsCenter (@SC_ESPN) September 13, 2019

وأضاف المدرب "بينما نعيش في مدينة لتصنيع الأسلحة، مدينة الكلاشينكوف، فإن كل لاعب سيحصل على لقب رجل المباراة سيفوز ببندقية آلية".

وسأل أحد اللاعبين "كيف سنأخذ هذه الجائزة إلى المباريات التي ستقام خارج أرضنا؟"، ليجيب المدرب "قد نصنع نموذجا خشبيا".