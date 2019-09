احتفالا بتعميدها... نانسي عجرم تنشر أول صور واضحة لطفلتها الثالثة

View this post on Instagram

لبّستك الأبيض ومن قلبي عم صلّي.. كل إيامك تكون مضوايي فرح وحب.. انت بسمة حياة الماما والبابا واخواتك💗 Thank you @graziellaoueiss for the unique dress specially made for LYA on her baptism day💕