احتفالا بتعميدها... نانسي عجرم تنشر أول صور واضحة لطفلتها الثالثة

احتفلت المطربة اللبنانية، نانسي عجرم، بتعميد طفلتها الثالثة "ليا"، والتي كانت وضعتها في شهر فبراير/شباط الماضي.

وبهذه المناسبة، شاركت "عجرم" معجبيها، عبر حسابها الرسمي على موقع "إنستغرام" للتواصل الاجتماعي، صورا خاصة من احتفال عائلتها، المكونة من زوجها طبيب الأسنان فادي الهاشم، وبناتها "إيلا"، "ميلا"، و"ليا".

وعلقت نانسي عجرم على الصورة الجماعية: "بارك الله في ملاكنا الصغير ليا".

View this post on Instagram God bless our angel LYA👼🏻💗#LyaElHachemBaptism A post shared by Nancy Ajram (@nancyajram) on Sep 15, 2019 at 10:39am PDT

وكان من بين المشاهير المعلقين على الصورة، الفنانة اللبنانية، ميريام فارس، التي وجهت رسالة إلى نانسي عجرم هي: "يا له من يوم مثير لابنتلك الصغيرة والجميلة ليا، فليحفظها الله وأسرتك الجميلة".

كما أن نانسي عجرم شاركت جمهورها، أول صور واضحة لابنتها الثالثة ليا، وكتبت معها: "لبّستك الأبيض ومن قلبي عم صلّي.. كل إيامك تكون مضوايي فرح وحب.. انت بسمة حياة الماما والبابا واخواتك".

وطرحت عجرم بعدها أغنية تحمل اسم "ليا"، من كلمات الشاعر اللبناني منير بو عساف، ومن ألحان نجيب عجرم، وتوزيع باسم رزق