بعد شائعات حملها... شيرين عبد الوهاب تكشف سر غيابها المفاجئ

خرجت المطربة المصرية، شيرين عبد الوهاب، اليوم الاثنين، لتوضح سبب غيابها المفاجئ خلال الشهور الماضية، والذي كان سببا في خروج تكهنات بشأن حملها من زوجها المطرب حسام حبيب.

وقام عدد من معجبي شيرين بتدشين هاشتاغ "#اشتقنالك_شيرين"، بسبب غيابها عنهم طوال الفترة الماضية.

وعبر حسابها الرسمي على موقع "تويتر"، أعربت شيرين عبد الوهاب عن سعادتها بتفاعل الجمهور معها، واشتياقه لها، موضحة أنها اختفت عن السوشيال ميديا لأنها كانت في إجازة، وتعمل حاليا على ألبومها الجديد.

وغردت: "أنا فرحانة جدا بحبكم ليا والتفاعل ده. بجد شكرا ودائما ضهر وسند لأي حد. قد إيه شعرت بأمان من هذا الهاشتاغ، وإني مهما غبت هلاقي ناس بتسأل عليا".

انا فرحانة جداً بحبكم ليا والتفاعل ده. بجد شكراً ودايماً ضهر وسند لأي حد. قد إيه حسيت بأمان من الهشتاج ده، وإني مهما غبت هلاقي ناس بتسأل عليا.

أنا كنت في أجازة وحالياً شغالة على ألبومي الجديد وخلصت منه أول أغنيتين. إن شاء الله أرجعلكم بألبوم قوي يعوض الغياب. 🙏❤ #اشتقنالك_شيرين — Sherine Abdel-Wahab (@sherine) September 15, 2019

وتابعت: "أنا كنت في أجازة وحاليا أعمل على ألبومي الجديد وانتهيت من تسجيل أول أغنيتين. إن شاء الله أعود لكم بألبوم قوي يعوض الغياب".

يشار إلى أن حسام حبيب، نفى في مكالمة هاتفية مع برنامج "إي تي بالعربي"، أن ما تردد بخصوص حمل زوجته شيرين مجرد شائعات كاذبة، كما أنهما كانا في لندن وليس أمريكا كما نشرت بعض المواقع الإلكترونية.

يشار إلى أن زواج حسام حبيب من شيرين عبد الوهاب تم في نيسان/أبريل 2018.